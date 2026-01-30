Vinculan a facción de ‘Los Chapitos’ con ataque a diputados de MC en Sinaloa

TIJUANA, B.C. _ La investigación sobre el atentado a balazos contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, presenta avances que apuntan a la responsabilidad de una célula delictiva que opera en la entidad, informó Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina celebrada este viernes en Tijuana, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México precisó que el Gabinete de Seguridad Federal asumió directamente las indagatorias del hecho ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán.