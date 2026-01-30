Vinculan a facción de ‘Los Chapitos’ con ataque a diputados de MC en Sinaloa

TIJUANA, B.C. _ La investigación sobre el atentado a balazos contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, presenta avances que apuntan a la responsabilidad de una célula delictiva que opera en la entidad, informó Omar García Harfuch.
Durante la conferencia matutina celebrada este viernes en Tijuana, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México precisó que el Gabinete de Seguridad Federal asumió directamente las indagatorias del hecho ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán.
A pregunta expresa, el funcionario vinculó la agresión con integrantes de una facción delictiva local.
“Vamos a informar pronto, tenemos avances, la investigación la estamos trabajando directamente el Gabinete de Seguridad, las instituciones del Gobierno federal. Fue una célula de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer los avances pronto”, sostuvo García Harfuch.
El titular de la SSPC detalló que el grupo responsable está identificado como una célula de “Los Chapitos”, aunque evitó profundizar en detalles técnicos de la carpeta para no entorpecer el proceso. Respecto a la integridad de los legisladores sinaloenses, el servidor público confirmó que ambos cuentan actualmente con custodia oficial para garantizar su seguridad.