CULIACÁN._ Un hombre identificado como Brayan “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, y posesión de cartuchos, luego de ser detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona rural de Culiacán.

La Fiscalía General de la República informó que la detención ocurrió durante recorridos de vigilancia por un camino de terracería que comunica al ejido El Quince con el ejido Los Llanos.

De acuerdo con la información oficial, los militares observaron a un hombre que llevaba una mochila y un radio de comunicación. Al percatarse de la presencia de los elementos, intentó escapar, pero fue detenido.

Durante la revisión, los elementos le aseguraron siete cartuchos, siete envoltorios con un total de cuatro gramos 700 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un radio de comunicación y una mochila.

Tras quedar a disposición del Ministerio Público de la Federación, la FGR presentó el caso ante un juez de Control, quien dictó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa.

Como medida cautelar, Brayan “N” deberá permanecer internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, ubicado en Guasave, mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía recordó que el imputado se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.