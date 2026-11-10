Vinculan a Johan Gael “N” por desaparición cometida por particulares en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Johan Gael “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, luego de ser detenido el pasado viernes en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Región Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado por hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2026.
La investigación señala que Johan Gael “N”, en compañía de otros hombres, presuntamente privó de la libertad a una persona en un negocio ubicado en la colonia Industrial El Palmito.
La Fiscalía informó que la víctima fue localizada con vida durante un operativo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes detectaron una camioneta que coincidía con las características de la unidad reportada.
“Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizaban labores de vigilancia localizaron una camioneta que coincidía con las características reportadas. Al percatarse de su presencia, los ocupantes intentaron huir, lo que derivó en una persecución que culminó en la colonia Paseo de los Arcos, donde fue detenido Johan Gael “N”. Durante la intervención, los militares localizaron con vida a la víctima”, señala la Fiscalía.
Durante la audiencia inicial, el juez calificó como legal la detención y el Ministerio Público formuló imputación contra el señalado. Posteriormente, dictó auto de vinculación a proceso.
Como medida cautelar, Johan Gael “N” permanecerá en prisión preventiva oficiosa, mientras que se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.