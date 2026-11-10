Vinculan a Johan Gael “N” por desaparición cometida por particulares en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Johan Gael “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, luego de ser detenido el pasado viernes en la colonia Industrial El Palmito, en Culiacán.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Región Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado por hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2026.

La investigación señala que Johan Gael “N”, en compañía de otros hombres, presuntamente privó de la libertad a una persona en un negocio ubicado en la colonia Industrial El Palmito.