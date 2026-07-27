$!Vinculan a proceso a 10 detenidos con arsenal y explosivos en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa

Un Juez de Control federal vinculó a proceso a 10 sujetos que fueron detenidos por la Guardia Nacional, a quienes les decomisaron armamento y explosivos, en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa.
Todos continuarán bajo proceso judicial por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de artefactos explosivos improvisados.
Permanecerán en prisión preventiva oficiosa tras imponerse la medida cautelar, y estarán en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó dichas detenciones el pasado 13 de julio, y de acuerdo con la Fiscalía General de la República, la decena de implicados fueron detectados por los militares cuando estaban afuera de un domicilio.
Los detenidos fueron identificados como José Luis “N”, Alexis “N”, Víctor “N”, José “N”, Jesús “N”, Evaristo “N”, Édgar “N”, José “N” y los dos menores de edad, de quienes se reservaron sus nombres.
Las dos personas menores de edad fueron vinculadas a proceso ante la jueza tercera especializada en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en Mazatlán
A estas personas les decomisaron 10 armas de fuego largas tipo fusil, dos mil 500 cartuchos, 44 cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y ocho chalecos tácticos.