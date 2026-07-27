$!Vinculan a proceso a 10 detenidos con arsenal y explosivos en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa

Un Juez de Control federal vinculó a proceso a 10 sujetos que fueron detenidos por la Guardia Nacional, a quienes les decomisaron armamento y explosivos, en la colonia Francisco I. Madero, en Escuinapa.

Todos continuarán bajo proceso judicial por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de artefactos explosivos improvisados.

Permanecerán en prisión preventiva oficiosa tras imponerse la medida cautelar, y estarán en el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 “Noroeste”, en Tepic, Nayarit.