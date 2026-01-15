Vinculan a proceso a 10 personas tras operativos de seguridad en Sinaloa

Diez personas detenidas en distintos puntos de Sinaloa fueron vinculadas a proceso por jueces federales tras ser sorprendidas en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y vehículos con reporte de robo.

En las inmediaciones de Molo Viejo, en Culiacán, elementos de seguridad detuvieron a Alfredo “B” y José “I” luego de un reporte sobre un enfrentamiento entre civiles. Se les aseguraron dos fusiles y decenas de cartuchos. Por su parte, en el complejo Punta Diamante de Altata, Navolato, la Policía Estatal Preventiva capturó a Carlos “G”, Brad “L” y Jesús “D” con tres fusiles, tres pistolas, equipo táctico y un automóvil robado.

En el sur del estado, el Ejército detuvo en El Roblito, Escuinapa, a Jesús “G” con un fusil y seis cargadores. Mientras tanto, en Quilá, se arrestó a Juan “Q” y Edgar “L” en una unidad con reporte de robo y armamento largo. Finalmente, en Mazatlán, fueron procesados Carlos “R” y Jesús “D” tras hallarles armas y dosis de marihuana. Todos los implicados permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras concluyen las investigaciones.