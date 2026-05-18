Vinculan a proceso a 13 detenidos tras enfrentamiento en Escuinapa

En un comunicado, informó que se logró obtener de un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa con sede en Culiacán, la vinculación a proceso en contra de 13 personas, imputadas por los diversos delitos.

La Fiscalía General de la República informó que 13 personas detenidas en Escuinapa tras un enfrentamiento armado en Escuinapa, cerca de la Presa El Peñón, fueron vinculados a proceso.



Mencionó que por la probable participación en los ilícitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y de arma de fuego, todo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y asociación delictuosa, en contra de Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Ricardo “N”, José “N”, Uziel “N”, Edwin “N”, Jorge “N”, Josué “N”, Santiago “N”, Andrés “N” y Waldirys “N”.

Mientras que también por posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, a Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Santiago “N”, Waldirys “N” y Josué “N”.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada aportara los datos de prueba para obtener dicha resolución, además de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8, “Nor-Poniente” en Guasave, Sinaloa, y dos meses para la investigación complementaria.

Destacó que como parte de las labores del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en abril pasado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre la carretera que conduce del municipio de Escuinapa a la Presa El Peñón, perteneciente a dicho municipio, observaron a un grupo de civiles armados por lo que después de una persecución a pie, comenzó un enfrentamiento, donde se logró su detención.

En la acción, se aseguraron 15 armas de fuego tipo fusil, 900 cartuchos, 36 cargadores y 14 chalecos tácticos.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.