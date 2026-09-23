Vinculan a proceso a 3 presuntos responsables de ataque armado en la Calzada Aeropuerto, en Culiacán

Un Juez de Control de Sinaloa vinculó a proceso penal a Daniel, Jesús y Francisco “N”, señalados como los presuntos responsables de un ataque armado que dejó a un hombre herido, cometido en febrero pasado sobre la Calzada Aeropuerto, en Culiacán.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, estas tres personas habrían agredido a tiros a Fernando “N”, quien viajaba a bordo de un Chevrolet Beat, debajo del puente que conduce hacia el aeropuerto, a la altura de la Colonia Bachigualato.
Durante la continuación de la audiencia inicial, una vez valorados los datos de prueba, el Juez los vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado al haberse cometido con ventaja en grado de tentativa.
Una vez determinado esto, estableció como medida cautelar la prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.