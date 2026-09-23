Vinculan a proceso a 3 presuntos responsables de ataque armado en la Calzada Aeropuerto, en Culiacán

Un Juez de Control de Sinaloa vinculó a proceso penal a Daniel, Jesús y Francisco “N”, señalados como los presuntos responsables de un ataque armado que dejó a un hombre herido, cometido en febrero pasado sobre la Calzada Aeropuerto, en Culiacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, estas tres personas habrían agredido a tiros a Fernando “N”, quien viajaba a bordo de un Chevrolet Beat, debajo del puente que conduce hacia el aeropuerto, a la altura de la Colonia Bachigualato.