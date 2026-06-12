Vinculan a proceso a 9 detenidos con arsenal asegurado en Escuinapa

Un Juez federal vinculó a proceso a nueve hombres que fueron detenidos, en posesión de un arsenal, por agentes federales en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de Escuinapa.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó ante un tribunal a Richart “N”, Óscar “N”, Manuel “N”, Salvador “N”, Christian “N”, Víctor “N”, David “N”, Alberto “N” y Miguel “N”.

A los implicados les decomisaron 13 armas largas, 4 mil 876 cartuchos, 86 cargadores y 10 chalecos balísticos.

Fueron aprehendidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina al patrullar la autopista Mazatlán-Tepic.

Además de la vinculación a proceso, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, y tres meses de plazo para la investigación complementaria.