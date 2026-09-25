Vinculan a proceso a Alberto ‘N’ por homicidio de influencer en Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN. _ Un juez de control vinculó a proceso a Alberto “N” al ser considerado presunto responsable del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido contra del creador de contenido César Gastélum, en el sector Tres Ríos.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado, además de fijar un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Los hechos se registraron el 4 de agosto de 2026, cuando la víctima realizaba una transmisión en vivo en el exterior de un establecimiento de comida rápida.
Al sitio arribaron dos personas en una motocicleta, y una de ellas presuntamente disparó contra la víctima, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte.
La detención de Jesús Alberto “N”, de 25 años, fue anunciada el 22 de septiembre por la Fiscalía estatal, que informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada en Puebla con apoyo de autoridades de esa entidad. La investigación continuará durante los tres meses fijados por el juez.