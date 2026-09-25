Vinculan a proceso a Alberto ‘N’ por homicidio de influencer en Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN. _ Un juez de control vinculó a proceso a Alberto “N” al ser considerado presunto responsable del delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, cometido contra del creador de contenido César Gastélum, en el sector Tres Ríos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el imputado, además de fijar un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.