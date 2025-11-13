Vinculan a proceso a Amado ‘N’ por intento de homicidio en bar de Los Mochis

AHOME. _ Un Juez de Control en Los Mochis dictó auto de vinculación a proceso en contra de Amado “N” por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, en grado de tentativa, luego de una agresión ocurrida en noviembre pasado en un bar de la ciudad.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa presentó ante el juzgador las pruebas que señalan los hechos ocurrieron el 5 de noviembre de 2025, cuando el imputado presuntamente atacó a la víctima con un arma blanca. El señalamiento establece que la persona lesionada fue herida con un objeto punzocortante.

La agresión no continuó gracias a la intervención oportuna de empleadas del establecimiento, quienes impidieron que el imputado siguiera con el ataque. La víctima fue trasladada de inmediato para recibir atención médica. Elementos de seguridad lograron la detención del presunto responsable en el lugar de los hechos.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Juez decidió que Amado “N” debe permanecer en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para que la parte acusadora y la defensa reúnan más elementos de prueba y cierren la investigación complementaria.