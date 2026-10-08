Vinculan a proceso a Brian Alonso por privación de la libertad de influencer en Culiacán

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso en contra de Brian Alonso “N”, imputado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en perjuicio de la influencer conocida como “Nicholette”.
Durante la continuación de la audiencia inicial, un Juez de Control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Según la información sustentada por el Ministerio Público de la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Zona Centro, los hechos se registraron el 20 de enero de 2026 en el sector de Isla Musala, en Culiacán. En dicho sitio, la víctima fue abordada y privada de la libertad por tres personas que portaban armas de fuego.
Posteriormente, la víctima fue trasladada hacia la sindicatura de Imala, donde se le mantuvo cautiva y bajo amenazas de privarla de la vida, hasta que días después fue puesta en libertad con vida. Durante la formulación de imputación, el acusado se abstuvo de declarar ante la autoridad judicial.