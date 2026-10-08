Vinculan a proceso a Brian Alonso por privación de la libertad de influencer en Culiacán

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso en contra de Brian Alonso “N”, imputado por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en perjuicio de la influencer conocida como “Nicholette”.

Durante la continuación de la audiencia inicial, un Juez de Control determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.