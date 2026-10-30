Vinculan a proceso a cinco detenidos con armas de fuego en Concordia, al sur de Sinaloa

CULIACÁN. _ Cinco personas fueron vinculadas a proceso por portación de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo militar, tras agredir a policías estatales en un camino de terracería de Concordia. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, a través de su delegación en Sinaloa, informó que un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Benjamín “N”, Jorge “N”, Jonathan “N”, Kevin “N” y Francisco “N”. Se les imputa la probable participación en los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo, tras los hechos registrados en el municipio de Concordia.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva, al circular por un camino de terracería que conduce del poblado Zavala, observaron a un grupo de personas armadas con chalecos tácticos. Al notar la presencia policial, los individuos comenzaron a agredir a los agentes con disparos de arma de fuego, según lo precisado por la FGR.

En el lugar, Benjamín “N”, Jorge “N”, Jonathan “N”, Kevin “N” y Francisco “N” fueron detenidos. La autoridad les aseguró cinco armas de fuego tipo fusil, 671 cartuchos útiles, 31 cargadores y cinco chalecos con placas balísticas.