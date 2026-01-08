Vinculan a proceso a cinco hombres detenidos con arsenal en Elota y Culiacán

En acciones distintas realizadas por fuerzas de seguridad en Elota y Culiacán, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cinco hombres por la presunta responsabilidad en delitos federales relacionados con la posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En un primer hecho, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron en las inmediaciones de Nuevo Salto Grande, Elota, a Fernando “G”. Al momento de su detención, al señalado se le aseguraron cinco fusiles, más de 3 mil cartuchos, 39 cargadores y dos chalecos con placas balísticas, así como un vehículo.

Por otra parte, en la colonia Colinas de San Miguel, en Culiacán, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Saúl “S”, Francisco “V”, Tomás “A” y Ángel “A”. Los hombres fueron sorprendidos armados en el exterior y azotea de un inmueble, donde se aseguraron seis pistolas, una carabina, 2 mil 887 cartuchos, ocho chalecos balísticos, 60 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” y tres artefactos explosivos.

Tras la integración de las carpetas de investigación por parte del Ministerio Público Federal, un Juez de Distrito especializado calificó de legales las detenciones. A los imputados se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras transcurren los plazos para las investigaciones complementarias.