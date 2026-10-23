Vinculan a proceso a cuatro detenidos con armas y metanfetamina en Concordia

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra cuatro personas detenidas en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa, en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores y presunta metanfetamina.

Los imputados, identificados como Carlos “N”, Ever “N”, Kenia “N” y José “N”, fueron detenidos en octubre de 2026 por elementos de la Policía Estatal Preventiva durante patrullajes motorizados en el municipio, cuando se encontraban reunidos y portaban armas de fuego, de acuerdo con la información de la FGR.

Durante la intervención, los agentes aseguraron tres fusiles y una pistola, además de 547 cartuchos y 19 cargadores, todos de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, según el reporte.

También localizaron 200 envoltorios con un total de 17 gramos y 700 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, dos mochilas y dos motocicletas sin placas de circulación.

Tras integrar los datos de prueba, el Ministerio Público Federal los presentó ante un juez de Control, quien determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos por los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud, en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados permanecerán en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán.

Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR recordó que las cuatro personas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.