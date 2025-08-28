Vinculan a proceso a cuatro hombres por portación de armas y cartuchos prohibidos en Los Mochis

LOS MOCHIS. _ La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Los implicados fueron identificados como Jesús “A”, José “G” y José “V”, quienes enfrentan cargos por posesión de armas de fuego y cartuchos prohibidos. En tanto, Jeison “T” fue vinculado por los mismos delitos, además de posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con autoridades federales, la detención se llevó a cabo en días recientes por parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando los ahora procesados fueron sorprendidos en flagrancia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

Los sujetos se desplazaban en dos vehículos con reporte de robo, en cuyo interior se localizaron cuatro armas largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, 232 cartuchos útiles y siete cargadores.

El Ministerio Público Federal presentó los elementos probatorios suficientes para que un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis dictara la vinculación a proceso y ordenara prisión preventiva justificada. Los imputados fueron trasladados al Centro de Reinserción Social Goros II, en Ahome, Sinaloa, donde permanecerán en tanto se desahoga un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.