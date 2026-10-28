$!Vinculan a proceso a cuatro presuntos traficantes de armas detenidos en Culiacán

CULIACÁN. _ Un juez federal vinculó a proceso a cuatro hombres que fueron detenidos en posesión de un armamento de alto poder, más de 400 cartuchos y dosis de metanfetamina durante un operativo desplegado en la colonia Industrial Bravo, en Culiacán. La intervención de agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Fiscalía General de la República se originó a partir de un reporte recibido en el Centro de Atención de Denuncia Anónima, donde se alertó sobre la presencia de personas armadas en una vivienda del sector. Al aproximarse al sitio, las autoridades detectaron a un individuo que descendía de una grúa y que, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, buscó refugiarse en el inmueble.

En el lugar fueron asegurados Germán “N”, Mario “N”, Adolfo “N” y Pável “N”. Durante la inspección, las corporaciones incautaron una ametralladora, tres pistolas, 417 cartuchos, cuatro contenedores para municiones, 21 accesorios para armas de fuego, mochilas, maletas, la grúa y 55.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina. Investigaciones federales ubican a los procesados como probables integrantes de un grupo delictivo con presencia en la región. El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa, presentó las pruebas ante el juez de control para sostener la imputación. Como resultado, Germán “N” fue procesado por la probable comisión de delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores; Mario “N”, por portación de arma y posesión de cartuchos; mientras que Pável “N” y Adolfo “N” enfrentan cargos por posesión de arma de fuego. A los cuatro se les imputó además el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple.

La autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirán en el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Nor Poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa, y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.