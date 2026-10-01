Vinculan a proceso a detenidos en enfrentamiento en Mazatlán; quedarán en prisión de Durango

Seis hombres presuntamente miembros de una célula delictiva, fueron vinculados a proceso penal por un Juez, tras haber sido detenidos en un enfrentamiento contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en El Quelite, en Mazatlán.

El Gabinete de Seguridad informó el arresto de estos sujetos el pasado 25 de septiembre, uno de ellos, Erik Samuel "N", supuesto operador de dicha célula.

Junto con él fueron capturados Luis “N”, Víctor "N”, Gerardo “N”, Perfecto “N”, y Juan “N”, por los delitos de portación de arma de fuego, y posesión de cartuchos y cargadores, de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.