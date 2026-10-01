Vinculan a proceso a detenidos en enfrentamiento en Mazatlán; quedarán en prisión de Durango

Seis hombres presuntamente miembros de una célula delictiva, fueron vinculados a proceso penal por un Juez, tras haber sido detenidos en un enfrentamiento contra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en El Quelite, en Mazatlán.
El Gabinete de Seguridad informó el arresto de estos sujetos el pasado 25 de septiembre, uno de ellos, Erik Samuel "N", supuesto operador de dicha célula.
Junto con él fueron capturados Luis “N”, Víctor "N”, Gerardo “N”, Perfecto “N”, y Juan “N”, por los delitos de portación de arma de fuego, y posesión de cartuchos y cargadores, de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.
El Juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva para los seis sospechosos, misma que deberán cumplir en el Centro Penitenciario número 7, Nor Noroeste en Guadalupe Victoria, Durango.
Las autoridades de seguridad informaron que personal de la SSPC patrullaba dicha comunidad, y le marcó el alto a dos camionetas en la que aparentemente circulaban personas armadas, a lo que respondieron con una agresión.
Una vez neutralizada la situación, decomisaron seis armas tipo fusil, 360 cartuchos, 12 cargadores, seis chalecos con sus respectivas placas balísticas, y ambos vehículos que contaban con reporte de robo.