$!Vinculan a proceso a dos adultos y dos adolescentes detenidos tras enfrentamiento en Mazatlán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Ociel “N”, Manuel “N” y dos adolescentes, detenidos por elementos de la Policía Municipal de Mazatlán tras un enfrentamiento armado en la zona rural del municipio, donde fue localizado un campamento con personas armadas. De acuerdo con un comunicado de prensa de la FGR, la detención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia sobre la carretera que comunica al poblado La Cofradía con El Arenal, donde los agentes municipales escucharon detonaciones de arma de fuego y fueron agredidos a balazos.

“La indagatoria refiere que, al realizar recorridos terrestres de prevención y vigilancia sobre la carretera que conduce del poblado La Cofradía, hacia el poblado El Arenal, en Mazatlán, los elementos escucharon detonaciones de armas de fuego, ante la agresión, repelieron los disparos, localizando un campamento donde observaron a varias personas armadas”, señala la dependencia federal en su comunicado de prensa.

Tras repeler la agresión, los policías localizaron el campamento y detuvieron a Ociel “N”, Manuel “N” y dos adolescentes. En el lugar aseguraron una granada de fragmentación, tres armas de fuego tipo fusil, 90 cartuchos, cuatro cargadores y cuatro chalecos tácticos. La FGR informó que, después de las diligencias correspondientes, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de control, quien vinculó a proceso a Ociel “N” y Manuel “N” por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Como medida cautelar, ambos deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 7 Nor-Oriente, ubicado en Guadalupe Victoria, Durango. Además, el juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el caso de los dos adolescentes, la vinculación a proceso fue dictada por un Juez de Justicia Penal para Adolescentes, quien les impuso internamiento preventivo en el Centro para Adolescentes de Culiacán.