Vinculan a proceso a dos choferes en Ahome por transportar fentanilo y heroína

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Sinaloa, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio la vinculación a proceso en contra de dos personas probables responsables del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de fentanilo y diacetilmorfina (heroína).

De acuerdo con la carpeta de investigación, derivada de una denuncia anónima, el agente de Ministerio Publico de la Federación, y elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron a la carretera Internacional México 15, a la altura del Poblado 5, Ahome, Sinaloa, donde llevaron a cabo la detención de Ángel “N” y Héctor “N”, choferes de un autobús de pasajeros, a quienes les aseguraron 20 kilos 70 gramos dos miligramos de fentanilo y un kilo 198 gramos de diacetilmorfina (heroína).

Por este hecho, los imputados y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien después de integrar la carpeta de investigación correspondiente, turnó el caso a la autoridad competente, de quien obtuvo vinculación a proceso por el delito mencionado, medida cautelar de prisión preventiva justificada y tres meses para la investigación complementaria.