CULIACÁN. _ Dos hombres fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenidos con fusiles, cartuchos, cargadores y cocaína en el municipio de El Rosario, al sur de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, mediante un comunicado, que los detenidos fueron identificados como Zeus “N” y Jesús “N”, quienes fueron sorprendidos por elementos militares durante recorridos de prevención y vigilancia.

De acuerdo con la información oficial, los militares observaron a ambos hombres junto a un vehículo, mientras portaban mochilas en las que transportaban armas de fuego.

Durante la detención les aseguraron dos fusiles, 447 cartuchos, 15 cargadores, 200 bolsitas con un total de 65 gramos de clorhidrato de cocaína, dos mochilas, una bolsa y un vehículo.

La FGR señaló que el fiscal federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control, quien vinculó a proceso a Jesús “N” por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio.

En el caso de Zeus “N”, la vinculación a proceso fue por portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa a ambos imputados, quienes fueron internados en el Centro Federal de Readaptación Social número 8, ubicado en Guasave.

Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía recordó que los imputados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.