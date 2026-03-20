Vinculan a proceso a dos hombres por feminicidio en playa El Tambor, Navolato

Roberto Adolfo “N” y Roberto Junior “N” fueron vinculados a proceso penal luego de ser imputados como presuntos responsables de feminicidio agravado por hechos en la playa El Tambor, en Navolato.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ambos hombres serían los responsables del asesinato de una mujer, cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado entre las dunas el 18 de agosto de 2024.

Según la información compartida por la Fiscalía General del Estado, el 3 de agosto de 2024 privaron de su libertad a la víctima y ocultaron su cuerpo bajo la arena.

A través de la Agencia Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, ambos hombres fueron acusados y, tras imputación, un Juez los vinculó a proceso.

Asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.