Vinculan a proceso a dos hombres por presunto secuestro en Mazatlán

Un Juez de Control vinculó a proceso a José Eliseo y Juan Alberto “N”, al ser considerados presuntos responsables de un caso de secuestro agravado, ocurrido en marzo de 2026 en Mazatlán.

Según la Fiscalía General del Estado, los sujetos fueron detenidos el pasado 1 de marzo en la Colonia Emiliano Zapata.

Ahí, habrían obligado a la persona afectada a subir a un vehículo, en el cual la privaron de su libertad, pero la víctima pudo pedir auxilio a elementos de la Secretaría de Marina que estaban cerca.

Además de la vinculación a proceso, el Juez de Control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.