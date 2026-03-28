$!Vinculan a proceso a dos hombres por privación de la libertad en Culiacán; pedían $4 millones por rescate

Diego y Ángel “N”, presuntos responsables de una privación de la libertad en Culiacán, fueron vinculados a proceso penal por una Jueza de Control, y continuarán en prisión preventiva mientras llevan a cabo su procedimiento judicial.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ambos son señalados por privar de su libertad a una persona el 20 de marzo de 2026, afuera de un establecimiento en la colonia Emiliano Zapata, y exigir un pago de 4 millones de pesos por su liberación.

No obstante, un operativo de la FGE con apoyo de la Secretaría de Marina y Policía Estatal Preventiva, llevó al rescate de la víctima, así como el arresto de los sospechosos.