$!Vinculan a proceso a dos hombres por privación de la libertad en Culiacán; pedían $4 millones por rescate

Diego y Ángel “N”, presuntos responsables de una privación de la libertad en Culiacán, fueron vinculados a proceso penal por una Jueza de Control, y continuarán en prisión preventiva mientras llevan a cabo su procedimiento judicial.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, ambos son señalados por privar de su libertad a una persona el 20 de marzo de 2026, afuera de un establecimiento en la colonia Emiliano Zapata, y exigir un pago de 4 millones de pesos por su liberación.
No obstante, un operativo de la FGE con apoyo de la Secretaría de Marina y Policía Estatal Preventiva, llevó al rescate de la víctima, así como el arresto de los sospechosos.
Durante audiencia, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, Región Centro, los imputó por secuestro agravado, además de que la Jueza de Control concedió una orden de cateo el 21 de marzo pasado.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la Jueza de Control determinó mantenerlos sujetos a proceso penal.
Entre las medidas cautelares, se determinó mantener a ambos en prisión preventiva, y se otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.