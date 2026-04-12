Vinculan a proceso a dos hombres por robo violento de vehículo en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de dos hombres señalados como probables responsables del delito de robo de vehículo agravado, en Culiacán.

De acuerdo con la dependencia, una Jueza de Control resolvió vincular a proceso a Jared “N” y Jorge “N”, acusados de participar en el despojo de una unidad mediante el uso de arma para intimidar a la víctima y actuando en conjunto.

Las investigaciones fueron desarrolladas por personal de la Inspección General Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos de la Policía de Investigación, quienes lograron recabar datos que permitieron ubicar e identificar a los presuntos implicados.

Posteriormente, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentaron las órdenes de captura cuando ambos circulaban en un vehículo cuyas características coincidían con una unidad utilizada en el robo de una camioneta tipo pick up, ocurrido previamente en la colonia Aurora.

Como parte del operativo, las autoridades también recuperaron y aseguraron el vehículo que contaba con reporte de robo.

La autoridad judicial impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.