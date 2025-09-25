Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro y homicidio en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro y homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un domicilio en la colonia Villa del Real.
Se trata de Tranquilino “N” y Dominic “N”, quienes enfrentan cargos por el delito de secuestro agravado, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los hechos se registraron el 20 de septiembre, cuando la víctima fue privada de la libertad por sujetos armados en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán. El hombre fue llevado a un inmueble en la colonia Villa del Real, donde fue agredido durante el tiempo que estuvo retenido.
Las autoridades pudieron rastrear la ubicación del hombre a través de un dispositivo GPS que portaba en un llavero. La información llevó a elementos de la Defensa Nacional al domicilio, donde los sospechosos intentaron huir en un vehículo.
Tras una persecución, los dos hombres se impactaron contra un autobús y trataron de escapar a pie, pero fueron alcanzados y detenidos en el lugar.
Un día después, el 21 de septiembre, el cuerpo del hombre privado de la libertad fue hallado sin vida al interior de la casa.
Un Juez de Control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a los detenidos. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.