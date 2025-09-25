Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro y homicidio en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro y homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue localizado al interior de un domicilio en la colonia Villa del Real.

Se trata de Tranquilino “N” y Dominic “N”, quienes enfrentan cargos por el delito de secuestro agravado, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos se registraron el 20 de septiembre, cuando la víctima fue privada de la libertad por sujetos armados en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán. El hombre fue llevado a un inmueble en la colonia Villa del Real, donde fue agredido durante el tiempo que estuvo retenido.