Rubén, Juan y un menor de edad que fueron detenidos armados en Escuinapa, fueron vinculados a proceso penal a nivel federal, por los delitos de portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores exclusivos de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez a estas personas, quienes quedaron bajo custodia tras ser encontrados por la carretera libre Nayarit–Mazatlán, con orientación al poblado Ojo de Agua de Palmillas.

En esa rúa, personal de la Guardia Nacional los detuvieron y decomisaron cinco armas largas, cargadores y cartuchos.