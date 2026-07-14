$!Vinculan a proceso a “El 24”, presunto líder criminal detenido en Mocorito

CULIACÁN. _ Fueron formalmente acusados y vinculados a proceso Iván Raymundo “N”, alias “El 24”, presunto líder criminal, y un grupo de hombres armados detenidos tras una persecución de autoridades federales, en el municipio de Mocorito.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los cuatro sujetos fueron aprehendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la carretera Pericos-Badiraguato, el pasado 12 de junio.
En las mismas acciones donde cayeron los cuatro hombres armados, fue rescatada una persona que estaba privada de su libertad, y aseguraron cinco fusiles de asalto, un arma corta, 519 cartuchos útiles, 19 cargadores de diversos calibres, chalecos tácticos y una cubeta con ponchallantas.
Junto con “El 24”, detuvieron a Jorge, Patricio y Ezequiel “N”, todos ellos procesados penalmente por portación de armas de fuego de uso exclusivo, posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y privación ilegal de la libertad. En el caso de Iván “N”, Jorge “N” y Ezequiel “N”, con la agravante de al que porte dos o más armas.
Los cuatro hombres permanecerán en prisión preventiva oficiosa, y el proceso de investigación complementaria durará tres meses.