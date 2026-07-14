$!Vinculan a proceso a “El 24”, presunto líder criminal detenido en Mocorito

CULIACÁN. _ Fueron formalmente acusados y vinculados a proceso Iván Raymundo “N”, alias “El 24”, presunto líder criminal, y un grupo de hombres armados detenidos tras una persecución de autoridades federales, en el municipio de Mocorito.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, los cuatro sujetos fueron aprehendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la carretera Pericos-Badiraguato, el pasado 12 de junio.