Vinculan a proceso a “El Jardinero” por portación de armas exclusivas

CIUDAD DE MÉXICO. _ Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara datos de prueba en su contra. Un juez federal consideró que existen elementos suficientes para investigar su probable responsabilidad en portación de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación y obtuvo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Como medida cautelar, el juez ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril en Nayarit por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina. De acuerdo con autoridades federales, es identificado como uno de los principales generadores de violencia de un grupo delictivo con presencia nacional.