Vinculan a proceso a ‘El Taurus’ por tentativa de homicidio en Culiacán

Juan Carlos “N”, conocido como “El Taurus”, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, en grado de tentativa, por una supuesta agresión a balazos en Culiacán.

Tras la resolución de un Juez de Control, el imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa, mientras que las investigaciones del caso continuarán por dos meses.

Los hechos por los que es acusado “El Taurus” ocurrieron el pasado 9 de abril en un establecimiento de la colonia Emiliano Zapata.

La acusación oficial apunta a que se trató de una agresión directa de Juan Carlos “N” en contra de la víctima.

No obstante, en el lugar del hecho trascendió que “El Taurus” habría enfrentado un intento de asalto, situación en la que resultó herida la otra persona.