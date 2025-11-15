Vinculan a proceso a Ethan Leonard por el feminicidio de la maestra Anyella

MAZATLÁN._ Auto de vinculación a proceso como presunto responsable del delito de feminicidio se dictó este sábado en contra de Ethan Leonard, por la muerte de la maestra Anyella, de Escuinapa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Agencia Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Región Zona Sur, informó de la resolución de la Jueza de Control.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de octubre del presente año, cuando presuntamente el imputado habría asesinado a la víctima en un hotel de Mazatlán, para posteriormente huir del lugar.

Tras analizar los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la Defensa, la Jueza de Control resolvió vincular a proceso a Ethan Leonard y determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Fijó además un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.