Vinculan a proceso a hombre detenido con arma y presunta metanfetamina en Mazatlán

Un hombre llamado Jesús “N” fue vinculado a proceso penal por un Juez federal tras ser detenido en Mazatlán con una arma y bolsas con presunta metanfetamina.

El sujeto fue imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; y contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio en su variante de venta.

Jesús fue arrestado por la Policía Estatal Preventiva en la colonia Lomas del Ébano, y le decomisaron un arma de fuego tipo pistola, 12 cartuchos, un cargador, además de 200 bolsitas con 148 gramos 300 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, y un vehículo.

El juez de Control dictó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar, la cual Jesús deberá cumplir en el Cefereso Número 8 “Nor-Poniente” Guasave.