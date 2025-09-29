$!Vinculan a proceso a hombre detenido con cargamento de químicos en la Tepic–Mazatlán

CULIACÁN. _ Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio vinculó a proceso a José “S”, quien fue detenido en posesión de un cargamento de sustancias químicas consideradas esenciales para la elaboración de drogas sintéticas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el hombre fue detenido tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un tractocamión con carga sospechosa que circulaba por la carretera federal 15D.
Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), montaron un operativo de vigilancia en el kilómetro 25+500 del tramo Tepic–Mazatlán, donde interceptaron el vehículo que coincidía con la descripción.
Durante la revisión, los agentes localizaron un cargamento compuesto por 62 tambos de ácido clorhídrico, 15 de metanol, 12 de alcohol bencílico, 137 de cianuro de sodio, 80 de hidróxido de sodio, 25 de ácido tartárico y uno de ácido acético. Todo el material fue asegurado junto con el conductor.
Tras presentar los elementos de prueba, el Ministerio Público de la Federación obtuvo la vinculación a proceso y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.