$!Vinculan a proceso a hombre detenido con cargamento de químicos en la Tepic–Mazatlán

CULIACÁN. _ Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio vinculó a proceso a José “S”, quien fue detenido en posesión de un cargamento de sustancias químicas consideradas esenciales para la elaboración de drogas sintéticas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el hombre fue detenido tras una denuncia ciudadana que alertó sobre un tractocamión con carga sospechosa que circulaba por la carretera federal 15D.