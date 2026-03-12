Vinculan a proceso a hombre ligado en privación de la libertad de dos personas en Culiacán

CULIACÁN. _ Un Juez de Sinaloa vinculó a proceso a Luis “N”, como presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, contra dos personas a quienes mantuvieron cautivas en Culiacán.

De acuerdo con información divulgada por la Fiscalía General del Estado, el sospechoso junto con otras personas mantuvo privadas de su libertad a dos personas en un domicilio en la capital, el pasado 20 de febrero, para luego trasladarlas en un vehículo para ocultar su paradero.

En la audiencia, tras la formulación de imputación y presentación de pruebas, un Juez local determinó vincularlo a proceso penal.

Como medida cautelar, se estableció la prisión preventiva contra Luis “N”, así como un periodo de tres meses como plazo para la investigación complementaria y que las autoridades y defensa reúnan más evidencias.