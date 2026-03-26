Vinculan a proceso a hombre por asesinato de su padre en Los Mochis

AHOME. _ Por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado en razón de parentesco, un hombre identificado como Arsenio “N” fue vinculado a proceso tras haber agredido físicamente a su padre, quien perdió la vida a causa de las lesiones.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso, los hechos se registraron el pasado jueves 19 de marzo en una vivienda del fraccionamiento Álamos Country. En el lugar, el hoy imputado habría atacado a su progenitor, José Arsenio “N”.