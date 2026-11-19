Un Juez de Control vinculó a proceso a Ángel “N” como presunto responsable de una agresión contra un periodista durante una manifestación en Culiacán.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el sospechoso también habría ocasionado daños al equipo que el reportero utilizaba para grabar, lo que impidió que concluyera con la cobertura.

Esto ocurrió el 28 de noviembre de 2025, fecha en que la FGE abrió una investigación por delitos cometidos contra la libre expresión y personas defensoras de derechos humanos, así como daños.

Después de la vinculación a proceso, el Juez estableció como medidas cautelares para Ángel la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima, así como de convivir, acercarse o comunicarse con ella, y no vulnerar su labor periodística durante el tiempo que dure el proceso.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.