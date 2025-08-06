Vinculan a proceso a hombre por robo con violencia en comercio de Culiacán

CULIACÁN. _ Raúl “N” fue vinculado a proceso por su presunta participación en un robo con violencia cometido en un establecimiento comercial de la colonia Chapultepec, en Culiacán, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El hecho ocurrió en junio de 2025, cuando el imputado habría ingresado al negocio haciéndose pasar por cliente. Tras pedir una bebida y cigarros, y al momento de pagar, presuntamente sacó un arma blanca con la que amenazó a la empleada para obligarla a entregar el dinero de la caja registradora.

La víctima, ante el temor de resultar herida, le entregó más de 2 mil pesos en efectivo, así como mercancía con un valor superior a los 4 mil pesos. Tras el atraco, el hombre huyó del lugar.

La Agencia Especializada en Robo a Comercio, Robo a Casa Habitación y Robo Bancario de la Región Centro integró la carpeta de investigación y presentó los elementos ante un juez de control, quien determinó la vinculación a proceso del acusado.

Como medida cautelar, se le dictó prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.