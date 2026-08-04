Vinculan a proceso a hombre por violación de una menor de edad, en Culiacán

Un Juez de Control local vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra Raúl Eduardo “N”, un hombre acusado de violación contra una menor de edad, en Culiacán.

De acuerdo con la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, dichos actos de índole sexual ocurrieron en el año 2024.

Además de cometer estas prácticas, la Fiscalía General del Estado también señaló que Raúl Eduardo "N" habría amenazado a la víctima, para que esta no denunciara.

Por estos hechos, fue imputado y procesado por los delitos de violación equiparada y agravada por la confianza en él depositada.

La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.