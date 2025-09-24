Vinculan a proceso a hombre que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa informó que un hombre fue vinculado a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina, tras ser detenido mientras transportaba más de una tonelada de metanfetamina en un tractocamión.

La detención de Jesús “A” derivó de una acción coordinada entre elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad. El operativo tuvo lugar en el Recinto Portuario y la Terminal Marítima de Transbordadores de Mazatlán, donde los agentes realizaban labores de vigilancia.

Durante la revisión, se descubrió que el vehículo de carga transportaba 502 paquetes y una bolsa con un peso total de una tonelada 432 kilos 192 gramos de clorhidrato de metanfetamina, ocultos en el interior del remolque.

Jesús “A” y la droga incautada quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que presentó las pruebas suficientes para que un juez dictara vinculación a proceso en su contra. Como medida cautelar, el hombre deberá permanecer en prisión preventiva justificada.