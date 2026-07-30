Vinculan a proceso a hombre señalado por tentativa de feminicidio en Costa Rica, municipio de Culiacán

CULIACÁN. _ A disposición de las autoridades judiciales quedó Luis “N”, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo su vinculación a proceso por la probable comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa.

La Agencia Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Región Centro formuló la imputación correspondiente ante la autoridad juzgadora.

Los datos vertidos en la carpeta de investigación establecen que los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2026 en la sindicatura de Costa Rica. En esa fecha, el imputado presuntamente abordó a la víctima para agredirla de manera física y verbal. La agresión fue frenada por un transeúnte que intervino en el lugar de los hechos.

Durante el desarrollo de la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos probatorios para solicitar la vinculación a proceso. Tras la valoración de los datos presentados, la Jueza de Control resolvió la situación jurídica de Luis “N”.

A petición de la representación social, la juzgadora impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Asimismo, fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de las investigaciones complementarias.