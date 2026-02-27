Vinculan a proceso a Jesús “N” tras detención armada en Culiacán; dictan prisión preventiva en El Altiplano

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Jesús “N” fue vinculado a proceso luego de ser detenido en la capital sinaloense en posesión de armamento de uso restringido y sustancias ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención ocurrió durante labores de vigilancia y prevención realizadas por el Gabinete de Seguridad, integradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Al momento de su captura, el sospechoso circulaba en un vehículo donde le aseguraron un arma tipo fusil, cargadores, cartuchos útiles y diversas dosis de clorhidrato de metanfetamina.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba necesarios para que un Juez de Control dictara el auto de vinculación a proceso.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como “Altiplano”, en Almoloya de Juárez. La autoridad judicial otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.