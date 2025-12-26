Vinculan a proceso a José “N” por presunto feminicidio en Ahome

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso en contra de José “N”, tras ser señalado como probable responsable del delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Ahome.
A través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la institución presentó los elementos probatorios sobre el caso registrado el 19 de diciembre de 2025.
Según las investigaciones, el imputado presuntamente privó de la vida a la víctima mientras se encontraban al interior de un vehículo.
Durante la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió la situación jurídica de José “N”, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se determinará la responsabilidad jurídica del señalado.