Vinculan a proceso a José “N” por presunto feminicidio en Ahome

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso en contra de José “N”, tras ser señalado como probable responsable del delito de feminicidio ocurrido en el municipio de Ahome.

A través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la institución presentó los elementos probatorios sobre el caso registrado el 19 de diciembre de 2025.