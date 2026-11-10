Vinculan a proceso a Kevin Bryan “N” por homicidio de menor en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Kevin Bryan “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de un menor de edad y el intento de homicidio del conductor de un camión del transporte público, durante un ataque armado ocurrido en Mazatlán en septiembre de 2025.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de ese año, cuando el imputado presuntamente participó en una agresión a balazos contra el conductor de la unidad.

Durante el ataque, un menor de edad que viajaba como pasajero fue alcanzado por los proyectiles y posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.