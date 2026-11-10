Vinculan a proceso a Kevin Bryan “N” por homicidio de menor en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Kevin Bryan “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de un menor de edad y el intento de homicidio del conductor de un camión del transporte público, durante un ataque armado ocurrido en Mazatlán en septiembre de 2025.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de ese año, cuando el imputado presuntamente participó en una agresión a balazos contra el conductor de la unidad.
Durante el ataque, un menor de edad que viajaba como pasajero fue alcanzado por los proyectiles y posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.
“De acuerdo con los datos difundidos por la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2025, en la ciudad de Mazatlán, cuando el imputado presuntamente participó en una agresión con disparos de arma de fuego dirigida contra el conductor de un camión del transporte público. Durante el ataque, un menor de edad que viajaba como pasajero fue alcanzado por los proyectiles, lo que le provocó lesiones que posteriormente le causaron la muerte”, detalló la FGE.
La Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso, Región Sur, obtuvo la vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado cometido con ventaja en lugar concurrido y homicidio calificado cometido con ventaja en lugar concurrido en grado de tentativa.
Durante la continuación de la audiencia inicial, la Jueza dictó el auto de vinculación a proceso e impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Además, estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se recabarán más datos de prueba.