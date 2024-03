CULIACÁN._ Maciel “G”, fue acusado ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de la Sede de Justicia Acusatoria, y Oral Zona Centro de violentar sexualmente a su ex novia, a quien amenazó con hacerle daño a su hermana con discapacidad, luego de que decidiera finalizar la relación.

En audiencia inicial de la causa penal 239/2024 la Fiscalía General del Estado a través de la Agente del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales formuló imputación y solicitó vinculación a proceso la cual se decidió hasta la continuación de audiencia celebrada el pasado 14 de marzo.

El juez dictó también medida cautelar de prisión preventiva y tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el hoy vinculado a proceso llevaba en horas de la madrugada en su vehículo a su pareja y a la hermana de esta, una adolescente con discapacidad intelectual y motriz, cuando la novia le dijo que ya no quería estar con él.

Dicha situación molestó al hombre, y comenzaron a discutir, al grado de que la mujer quiso bajarse del carro junto con su hermana, lo cual no permitió y la hizo subir de nuevo para posteriormente detener la unidad y obligarla a que le realizara acciones de índole sexual golpeándola en la cara.

Después de ello, Maciel las llevó hasta un motel donde violentó sexualmente a su ex novia, y posteriormente se retiró del lugar no sin antes amenazarla que no dijera nada de lo sucedido, sino algo les iba a pasar a ella y a su familia.