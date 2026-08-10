Vinculan a proceso a María Alejandra en segunda acusación por caso Inverplux; queda en prisión preventiva

Un Juez de Control vinculó a proceso a María Alejandra “N”, una de las implicadas en el presunto fraude de Inverplux, en lo que representa su segunda vinculación a proceso por el delito de fraude específico.

Asimismo, la autoridad judicial determinó mantenerla en prisión preventiva justificada, y concedió un mes para la investigación complementaria y continuar con el proceso penal.

Según la Agencia del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado, María Alejandra, junto con otras personas, habría engañado a varias personas haciéndoles creer que, mediante una plataforma de inversión, obtendrían rendimientos superiores a los ofrecidos por instituciones bancarias, sin contar con autorización para ello.

En esta segunda acusación, se le atribuye el fraude de 3 millones 161 mil pesos, sumados de seis denuncias en su contra.