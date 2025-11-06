Vinculan a proceso a menor acusado del asesinato de dos mujeres en Culiacán

A proceso fue vinculado Luis “N”, un menor de edad y el presunto responsable de asesinar a dos mujeres tras atacarlas a balazos el martes 4 de noviembre en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán.

Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, una Jueza de Control determinó vincular a proceso al adolescente por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio, imponiéndole como medida cautelar el internamiento.

El doble asesinato ocurrió en el cruce de las calles Eulogio Parra con la avenida Ejército Nacional, junto a un centro deportivo de la zona.

Ambas mujeres se encontraban en un puesto de venta de frutas y verduras, frente a un expendio de cerveza, cuando Luis junto con un acompañante procedieron a agredirlas a tiros mientras pasaban por el lugar.

En el sitio murió Pamela María, quien tenía 28 años; mientras que Johanna Karely, de 40, resultó herida y fue trasladada a un hospital, donde más tarde se reportó su fallecimiento.

Tras el hecho, elementos de la Policía Estatal Preventiva desplegaron un operativo y consiguieron ubicar a los responsables circulando en motocicleta por la colonia Revolución, quienes incluso procedieron a abrir fuego contra la autoridad mientras escapaban, por lo que se le dio seguimiento.

La autoridad capturó a Luis y le aseguró dos cargadores de arma de fuego con municiones, además de la unidad ligera en la que viajaba, y fue puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el acompañante logró huir.

Durante la audiencia inicial, se formuló imputación en contra del menor, quien se reservó su derecho a declarar. La autoridad judicial fijó un plazo de 65 días naturales para el cierre de la investigación complementaria.