Vinculan a proceso a Miguel “N” por feminicidio en Sanalona, Culiacán

Un hombre identificado como Miguel “N” fue vinculado a proceso tras ser señalado como el probable autor del feminicidio de una mujer en la sindicatura de Sanalona, perteneciente al municipio de Culiacán, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las indagatorias de la Agencia Especializada en Violencia contra las Mujeres, los hechos ocurrieron el pasado 25 de diciembre de 2025 en la sindicatura de Sanalona. El reporte indica que, tras sostener una discusión con la víctima, el imputado presuntamente utilizó un arma de fuego para causarle heridas que derivaron en su pérdida de la vida.