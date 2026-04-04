$!Vinculan a proceso a mujer detenida en Culiacán con más de 5 mil pastillas de fentanilo

CULIACÁN._ Una mujer identificada como Karina “N” fue vinculada a proceso penal por delitos contra la salud, por posesión de fentanilo con fines de comercio.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, la imputada fue arrestada tras un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.
Al encontrarla en un vehículo y realizar una inspección, le incautaron 5 mil 705 pastillas de fentanilo, por lo que aseguraron dicho material, así como el automóvil en que se trasladaba.
Tras esto, la Fiscalía Especializada de Control Regional la presentó ante un juez federal, quien consideró suficientes las evidencias para que continúe siendo investigada como presunta responsable del delito.
La autoridad otorgó dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, y la mujer permanecerá en prisión preventiva mientras sigue el proceso judicial.