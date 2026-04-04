$!Vinculan a proceso a mujer detenida en Culiacán con más de 5 mil pastillas de fentanilo

CULIACÁN._ Una mujer identificada como Karina “N” fue vinculada a proceso penal por delitos contra la salud, por posesión de fentanilo con fines de comercio.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, la imputada fue arrestada tras un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

Al encontrarla en un vehículo y realizar una inspección, le incautaron 5 mil 705 pastillas de fentanilo, por lo que aseguraron dicho material, así como el automóvil en que se trasladaba.