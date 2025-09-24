Seguridad
Vinculan a proceso a mujer que se disfrazó de enfermera por intento de homicidio con sustancia nociva

Sandra “N” fue señalada de inyectar sustancias que podrían dañar la salud de un interno herido dentro bala dentro del Hospital General de Culiacán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/09/2025 19:48
24/09/2025 19:48

CULIACÁN._ Vinculan a proceso a Sandra “N” al ser considerada presunta responsable del delito de homicidio calificado con premeditación, y cuando se produzca con una sustancia nociva para la salud en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre, cuando la imputada presuntamente inyectó sustancias que podrían afectar la salud de la víctima, quien comenzó a sentir molestias y logró retirar el catéter. Sandra “N” intentó escapar, pero fue detenida por elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en las instalaciones del Hospital General de Culiacán.

La Jueza de Control impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

