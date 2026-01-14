Vinculan a proceso a policía municipal por privación de la libertad en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que un agente activo de la Policía Municipal de Culiacán fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de privación de la libertad personal agravada, cometido con violencia.

La resolución fue emitida por una Jueza de Control, a solicitud de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Región Centro, en contra de Reymundo “N”, quien se desempeñaba como elemento de la corporación municipal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron la noche del 3 de julio de 2023 en la ciudad de Culiacán, cuando tras una discusión de carácter familiar, el imputado hirió de gravedad a la víctima luego de presuntamente realizar detonaciones con un arma de fuego.

La persona afectada intentó retirarse del lugar tras el ataque, sin embargo, habría sido interceptada por el agente municipal, quien se encontraba acompañado de otros dos individuos, siendo privada de la libertad y trasladada a distintos puntos de la ciudad, donde permaneció retenida contra su voluntad.

La víctima fue finalmente abandonada y logró recibir atención médica, lo que permitió preservar su vida.

Como medida cautelar, la autoridad judicial determinó la prisión preventiva para el imputado y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.