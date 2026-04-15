Vinculan a proceso a presunta asesina de agricultor en La Reforma, Angostura

ANGOSTURA. _ Fue vinculada a proceso penal Teresita “N”, quien es señalada como la presunta responsable del asesinato de un agricultor en una casa de la comunidad La Reforma, municipio de Angostura.

El hecho por el que se le persigue judicialmente corresponde al hallazgo sin vida de Guadalupe Abel “V”, agricultor de 57 años, quien fue encontrado con golpes politraumáticos, el pasado 28 de noviembre de 2025.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la ahora imputada habría agredido al hombre con un arma punzocortante, lo cual le dejó lesiones que llevaron a su fallecimiento.